Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Внаслідок атаки "шахедів" в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах – наразі всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.

Близько 02:58 росіяни вдарили "шахедами" по Миколаєву. Виникла пожежа в господарському супермаркеті, її загасили рятувальники. Крім того, пошкоджені будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. На щастя, постраждалих немає.

Також посадовець додав, що у Миколаївському районі вчора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 3 листопада росіяни атакували Тростянецьку громаду на Сумщині за допомогою ударних безпілотників. Є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів.