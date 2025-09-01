Фото: Харківська ОВА

Харківська ОВА продовжує підтримку ветеранів у процесі інтеграції до цивільного життя, зокрема через доступ до державних грантових програм

Про це інформує RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Один із прикладів ефективної державної підтримки – проєкт учасника бойових дій Олега Качкалди. Після демобілізації він вирішив розширити роботу своєї майстерні, яка спеціалізується на заточуванні та обслуговуванні перукарських, манікюрних, побутових і медичних інструментів, а також на виготовленні дублікатів квартирних, автомобільних і домофонних ключів.

Завдяки гранту Державної служби зайнятості Олег започаткував новий напрямок – програмування, ремонт і відновлення автомобільних ключів навіть у разі їх повної втрати.

Загальний бюджет проєкту склав 550 тисяч гривень: 500 тисяч – грантові кошти, ще 50 тисяч ветеран вклав сам.

Реалізація проєкту дозволила створити два робочі місця та розширити перелік послуг для громади, що сприяє економічному розвитку та підвищенню якості життя мешканців.

Питання всебічної допомоги та успішної реінтеграції ветеранів перебуває на особистому контролі начальника ОВА Олега Синєгубова.

У Харківській ОВА підкреслюють, що грантова підтримка допомагає ветеранам не лише адаптуватися до мирного життя, а й розкривати свій потенціал, створювати нові робочі місця та робити внесок у розвиток громад і держави.

