Фото: Харківська ОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов провів зустріч із послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером, який завершує свою каденцію та переходить на нову посаду в уряді ФРН

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Мартін Єґер неодноразово відвідував Харківщину, і саме Харків став першим містом його офіційного візиту два роки тому. Завершити дипломатичну місію він також вирішив тут.

Олег Синєгубов подякував уряду Німеччини за підтримку області – надання десятків цивільних автівок, пікапів, автобусів, будівельної техніки, генераторів та іншого обладнання. Він підкреслив, що кожна одиниця допомоги спрямована на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення життєдіяльності громад у воєнних умовах.

Очільник ОВА вручив Єґеру відзнаку Харківської обласної ради "За заслуги перед Харківщиною". У відповідь дипломат відзначив, що для нього було честю працювати в Україні, і пообіцяв, що на новій посаді продовжить сприяти збереженню підтримки для Харківщини, а також підкреслить її важливість для свого наступника.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші напрями співпраці та перспективи міжнародної взаємодії на рівні регіону.

