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06 серпня 2025, 16:15

Бізнес на лінії фронту: підприємцям Харківщини обіцяють страхування

06 серпня 2025, 16:15
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу та гарантування першого внеску на іпотеку на Харківщині та інших прифронтових і прикордонних територіях

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова, передає RegioNews.

Зазначається, що ініціатива спрямована на економічну підтримку громад, що перебувають у зоні постійної небезпеки. Її мета — захистити підприємців, стимулювати розвиток регіонів і допомогти людям забезпечити житлом свої родини.

Зустріч президента з бізнесом, освітянами, волонтерами, ветеранами та представниками влади відбулася за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Крім цього, уряд опрацьовує інші заходи підтримки — від підвищення зарплат бюджетникам до податкових пільг для підприємств у прифронтових районах.

Нагадаємо, харківські підприємства активно користуються держгрантами на розвиток виробництва. Найчастіше гранти отримують виробники харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії та текстилю.

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