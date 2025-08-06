Бізнес на лінії фронту: підприємцям Харківщини обіцяють страхування

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Держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу та гарантування першого внеску на іпотеку на Харківщині та інших прифронтових і прикордонних територіях

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова, передає RegioNews.

Зазначається, що ініціатива спрямована на економічну підтримку громад, що перебувають у зоні постійної небезпеки. Її мета — захистити підприємців, стимулювати розвиток регіонів і допомогти людям забезпечити житлом свої родини.

Зустріч президента з бізнесом, освітянами, волонтерами, ветеранами та представниками влади відбулася за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Крім цього, уряд опрацьовує інші заходи підтримки — від підвищення зарплат бюджетникам до податкових пільг для підприємств у прифронтових районах.

Нагадаємо, харківські підприємства активно користуються держгрантами на розвиток виробництва. Найчастіше гранти отримують виробники харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії та текстилю.