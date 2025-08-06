Бізнес на лінії фронту: підприємцям Харківщини обіцяють страхування
Держава планує запровадити страхування для місцевого бізнесу та гарантування першого внеску на іпотеку на Харківщині та інших прифронтових і прикордонних територіях
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Харкова, передає RegioNews.
Зазначається, що ініціатива спрямована на економічну підтримку громад, що перебувають у зоні постійної небезпеки. Її мета — захистити підприємців, стимулювати розвиток регіонів і допомогти людям забезпечити житлом свої родини.
Зустріч президента з бізнесом, освітянами, волонтерами, ветеранами та представниками влади відбулася за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.
Крім цього, уряд опрацьовує інші заходи підтримки — від підвищення зарплат бюджетникам до податкових пільг для підприємств у прифронтових районах.
Нагадаємо, харківські підприємства активно користуються держгрантами на розвиток виробництва. Найчастіше гранти отримують виробники харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії та текстилю.