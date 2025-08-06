На Харківщині ветерани з досвідом в ІТ можуть отримати до $20 тисяч для запуску стартапу

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У Харківській області ветерани з досвідом роботи у ІТ-сфері можуть отримати грант для запуску стартапу від SKELAR

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Мета програми – підтримка ветеранів та ветеранкок, які мають підприємницький або ІТ-досвід, шляхом навчання, менторської підтримки та можливості залучення інвестицій на розвиток технологічного бізнесу.

Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА і передбачає восьмитижневий інтенсив, у межах якого учасники розроблять MVP, підготують презентацію для інвесторів та зможуть потрапити в інкубацію, а також отримати інвестиції до $20 000 за результатами інкубаційного періоду.

Участь у програмі можуть взяти ветерани та ветеранки з підтвердженим статусом, які мають щонайменше 2 роки досвіду у сфері ІТ, маркетингу, дизайну, продажів або підприємництва. Обов’язковими є наявність чіткої бізнес-ідеї у сфері технологій, сформованої команди від двох осіб, розуміння ринку та мотивації для повної залученості у програму.

Подати заявку для участі в програмі необхідно до 25 серпня 2025 року.

Детальніше – за посиланням.

Як повідомлялось, молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації. Сума фінансування становить до 30 000 грн. Програма діє на постійній основі.