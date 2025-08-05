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Понад 1000 українських підприємств отримали фінансування за програмою "Гранти для переробних підприємств", з яких чимало – на Харківщині

Про це інформує Харківська ОВА , передає RegioNews .

За три роки дії програми держава інвестувала в розвиток переробної промисловості понад 5,1 млрд грн.

Найчастіше гранти отримують виробники харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії та текстилю. Харківщина входить до числа регіонів‑лідерів за кількістю учасників програми разом із Києвом, Дніпропетровською, Львівською та Одеською областями.

Програма передбачає до 8 млн грн на розвиток виробничих потужностей і до 16 млн грн на відновлення (але не більше суми фактично підтверджених збитків через війну). Гранти можна спрямувати на закупівлю та запуск обладнання, розширення чи модернізацію виробництва, а також на відновлення потужностей.

Як зазначили в ОВА, бізнес зобов’язаний створити щонайменше п’ять нових робочих місць та працювати три роки, щоб повернути грантові кошти до бюджету через податки та збори.

Раніше повідомлялося, що бізнес Харківщини входить до п’ятірки регіонів‑лідерів за кількістю та обсягами пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Також найбільші обсяги кредитування отримали підприємства Києва, Львівської, Дніпропетровської та Київської областей.