Молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації

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На Харківщині молоді підприємці можуть отримати грант на власну справу від CORE

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

"Мета даної програми – підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну справу під час війни. Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати необхідні для розвитку бізнесу знання та навички", - йдеться у повідомленні.

Програма надає грантову допомогу особам віком 18-35 років, які відповідають наступним критеріям:

- є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

- є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;

- проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;

- є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;

- мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);

- брали участь у бойових діях;

- мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);

- є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.

Сума фінансування становить до 30 000 грн. Програма діє на постійній основі.

Подати заяву на участь у програмі можна за посиланням.

Програма діє за підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині, за сприяння ХОВА, підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу. Найбільш популярні напрямки бізнесу серед учасників програми – торгівля та ремонт авто, готельно-ресторанна справа й переробна промисловість.