Молоді підприємці Харківщини можуть отримати грант на підвищення кваліфікації
На Харківщині молоді підприємці можуть отримати грант на власну справу від CORE
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.
"Мета даної програми – підтримати професійний розвиток молоді, яка веде власну справу під час війни. Відібрані учасники зможуть безкоштовно отримати необхідні для розвитку бізнесу знання та навички", - йдеться у повідомленні.
Програма надає грантову допомогу особам віком 18-35 років, які відповідають наступним критеріям:
- є внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
- є особами, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій;
- проживають у регіонах, що межують з лінією фронту;
- є молодими людьми з інвалідністю або мають членів домогосподарства з інвалідністю;
- мають на утриманні неповнолітніх дітей та/або осіб похилого віку (60 років і старші);
- брали участь у бойових діях;
- мають хронічні соціально-небезпечні захворювання (та/або їхні діти);
- є членами домогосподарства, що втратило годувальника внаслідок військових дій.
Сума фінансування становить до 30 000 грн. Програма діє на постійній основі.
Подати заяву на участь у програмі можна за посиланням.
Програма діє за підтримки Харківської ОВА.
Нагадаємо, на Харківщині, за сприяння ХОВА, підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу. Найбільш популярні напрямки бізнесу серед учасників програми – торгівля та ремонт авто, готельно-ресторанна справа й переробна промисловість.