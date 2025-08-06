13:34  06 серпня
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 13:55

Підтримка прифронтових регіонів: бюджетникам Харківщини готують підвищення зарплат

06 серпня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уряд наразі опрацьовує механізм підвищення заробітних плат для працівників освіти, медицини та державних службовців у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Харківщині

Про це під час візиту до Харкова повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Зазначається, що це питання було порушено за сприяння Харківської обласної військової адміністрації під час зустрічі глави держави з представниками місцевого бізнесу, освітніх закладів, медичної, волонтерської та ветеранської спільнот.

Глава держави також подякував ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам і всім жителям Харківщини за стійкість у час війни, а бізнесу – за підтримку України, її економічного потенціалу та робочі місця для людей.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. ОВА спільно з ЮНІСЕФ реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Харківська ОВА Зеленський медики вчитель держслужбовці зарплати
Бронювання для бізнесу: держава може збільшити ліміт для підприємств Харківщини
06 серпня 2025, 10:42
На Харківщині ветеранам і ветеранкам допомагають знайти нову професію у сфері ІТ
04 серпня 2025, 18:24
На Харківщині активно готують кадри для місцевих підприємств
04 серпня 2025, 17:25
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
На Сумщині тривогу оголошуватимуть по-новому
06 серпня 2025, 14:15
На Рівненщині судитимуть чоловіка за побиття та погрози колишній дружині
06 серпня 2025, 14:10
У віці 25 років раптово помер відомий український футболіст
06 серпня 2025, 14:05
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
06 серпня 2025, 14:04
З’явилися подробиці про атакований РФ обʼєкт енергетики на Одещині
06 серпня 2025, 13:56
Пірнув у ставок і не виплив: на Житомирщині загинув 29-річний чоловік
06 серпня 2025, 13:50
"Укрпошта" попередила клієнтів про шахрайську схему
06 серпня 2025, 13:48
Труїли людей і викрадали гроші: на Кіровоградщині затримали небезпечну банду
06 серпня 2025, 13:44
Коли в Україні спаде спека – синоптик назвала точну дату
06 серпня 2025, 13:34
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »