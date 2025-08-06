Підтримка прифронтових регіонів: бюджетникам Харківщини готують підвищення зарплат

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Уряд наразі опрацьовує механізм підвищення заробітних плат для працівників освіти, медицини та державних службовців у прифронтових і прикордонних регіонах, зокрема на Харківщині

Про це під час візиту до Харкова повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Зазначається, що це питання було порушено за сприяння Харківської обласної військової адміністрації під час зустрічі глави держави з представниками місцевого бізнесу, освітніх закладів, медичної, волонтерської та ветеранської спільнот.

Глава держави також подякував ветеранам, медикам, комунальникам, вчителям, волонтерам і всім жителям Харківщини за стійкість у час війни, а бізнесу – за підтримку України, її економічного потенціалу та робочі місця для людей.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація продовжує працювати над підтримкою економічної активності та розвитку громад, а також над підтримкою найбільш вразливих громадян. ОВА спільно з ЮНІСЕФ реалізує в області пілотний проєкт психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу.