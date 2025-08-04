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04 серпня 2025, 17:25

На Харківщині активно готують кадри для місцевих підприємств

04 серпня 2025, 17:25
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фото: Харківська обласна військова адміністрація
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Харківська ОВА продовжує роботу над забезпеченням кадрового потенціалу для підприємств регіону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова його заступник Євген Іванов провів виїзне засідання платформи "Діалог влади та бізнесу".

Особливу увагу було приділено питанню забезпечення кадрового потенціалу для підприємств Харківської області. Зокрема, один із важливих напрямків роботи – активне запровадження дуальної форми освіти як для студентів, так і для наукових працівників.

"Питання розвитку закладів освіти регіону та підготовка фахових, конкурентоспроможних кадрів – у фокусі уваги начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Харківщина – потужний науковий та студентський центр країни. Запровадження дуальної освіти – це вимога сьогодення, адже поєднання навчання та фактичної роботи на підприємстві дозволить випускати фахівців високої кваліфікації", - зазначив Євген Іванов.

Також він наголосив на актуальності інвестицій бізнесу в заклади освіти задля забезпечення сучасного обладнання, облаштування наукових лабораторій та надання студентам додаткових стипендій.

Як повідомлялось, на Харківщині активно розвивають ветеранський спорт. Головна мета — забезпечити всебічну підтримку ветеранів і ветеранок.

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