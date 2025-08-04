На Харківщині активно розвивають ветеранський спорт

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час зустрічі із представниками Харківської обласної асоціації футболу, команди ампфутболістів ФК "Незламні" та громадських організацій ветеранського і спортивного спрямування, передає RegioNews.

"Наша мета — забезпечити всебічну підтримку ветеранів і ветеранок, а розвиток адаптивного спорту є невід’ємною частиною цього процесу. Харківська ОВА максимально сприяє створенню в регіоні таких умов, щоб якомога більше ветеранів, осіб з інвалідністю мали можливість долучатися до активного спортивного життя", – сказав Олег Синєгубов.

Учасники заходу обговорили забезпечення обладнанням і засобами для спортсменів з інвалідністю, логістику для участі у зборах та інформаційну підтримку задля популяризації спорту серед ветеранів і цивільних з інвалідністю.

У 2025 році з бюджету Харківщини на реалізацію комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України передбачено 190,7 мільйона гривень, з яких за перше півріччя вже використано майже 46 мільйонів гривень. Місцеві бюджети передбачили понад 208 мільйонів гривень на відповідні заходи.

За ініціативи Харківської ОВА люди з ампутаціями вже мають змогу безкоштовно відвідувати басейни – наразі 13 закладів на Харківщині готові проводити відповідні заняття з фізичної реабілітації під наглядом фахівців.

Нагадаємо, у Харківській області зареєстровано понад 105 тисяч ветеранів війни. Серед них — 72,5 тисячі учасників бойових дій, понад 7 тисяч осіб з інвалідністю, а також понад 13 тисяч членів сімей загиблих.

Як повідомлялось, на Харківщині презентували програми підтримки ветеранів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації в громаді провели виїзну зустріч у межах акції "Турбота поруч".