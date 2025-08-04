На Харківщині активно розвивають ветеранський спорт
Влада Харківщини акумулює всі ресурси для розвитку адаптивного спорту
Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час зустрічі із представниками Харківської обласної асоціації футболу, команди ампфутболістів ФК "Незламні" та громадських організацій ветеранського і спортивного спрямування, передає RegioNews.
"Наша мета — забезпечити всебічну підтримку ветеранів і ветеранок, а розвиток адаптивного спорту є невід’ємною частиною цього процесу. Харківська ОВА максимально сприяє створенню в регіоні таких умов, щоб якомога більше ветеранів, осіб з інвалідністю мали можливість долучатися до активного спортивного життя", – сказав Олег Синєгубов.
Учасники заходу обговорили забезпечення обладнанням і засобами для спортсменів з інвалідністю, логістику для участі у зборах та інформаційну підтримку задля популяризації спорту серед ветеранів і цивільних з інвалідністю.
У 2025 році з бюджету Харківщини на реалізацію комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України передбачено 190,7 мільйона гривень, з яких за перше півріччя вже використано майже 46 мільйонів гривень. Місцеві бюджети передбачили понад 208 мільйонів гривень на відповідні заходи.
За ініціативи Харківської ОВА люди з ампутаціями вже мають змогу безкоштовно відвідувати басейни – наразі 13 закладів на Харківщині готові проводити відповідні заняття з фізичної реабілітації під наглядом фахівців.
Нагадаємо, у Харківській області зареєстровано понад 105 тисяч ветеранів війни. Серед них — 72,5 тисячі учасників бойових дій, понад 7 тисяч осіб з інвалідністю, а також понад 13 тисяч членів сімей загиблих.
Як повідомлялось, на Харківщині презентували програми підтримки ветеранів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації в громаді провели виїзну зустріч у межах акції "Турбота поруч".