На Харківщині ветеранам і ветеранкам допомагають знайти нову професію у сфері ІТ

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Харківська ОВА і Kharkiv IT Cluster реалізують спільний проєкт з підтримки ветеранів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська взяла участь у відкритті проєкту Veterans2Tech, який покликаний допомогти ветеранам і ветеранкам знайти нову професію у сфері ІТ.

"Ветеранська політика — один із пріоритетних напрямів роботи Харківської ОВА, який перебуває на постійному контролі Олега Синєгубова. Наша спільна мета – створювати рівні й доступні можливості здобуття знань для наших ветеранів і ветеранок", – зазначила Віта Ковальська.

Veterans2Tech – ініціатива, що надає практичні інструменти для старту в ІТ-галузі: від вибору напрямку і навчання до знайомства з потенційними роботодавцями. Подія об’єднала ветеранів, менторів, представників IT-компаній та експертів, які готові ділитися знаннями, досвідом і підтримкою.

Нагадаємо, на Харківщині активно готують кадри для місцевих підприємств. Один із важливих напрямків роботи – активне запровадження дуальної форми освіти як для студентів, так і для наукових працівників.