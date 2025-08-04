В Харьковской области ветеранам и ветеранкам помогают найти новую профессию в сфере ИТ

фото: Харьковская областная военная администрация

Харьковская ОВА и Kharkiv IT Cluster реализуют общий проект по поддержке ветеранов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова его заместитель Вита Ковальская приняла участие в открытии проекта Veterans2Tech, который призван помочь ветеранам и ветеранкам найти новую профессию в сфере ИТ.

"Ветеранская политика — одно из приоритетных направлений работы Харьковской ОВА, которое находится на постоянном контроле Олега Синегубова. Наша общая цель – создавать равные и доступные возможности получения знаний для наших ветеранов и ветеранок", – отметила Вита Ковальская.

Veterans2Tech – инициатива, предоставляющая практические инструменты для старта в ИТ-отрасли: от выбора направления и обучения до знакомства с потенциальными работодателями. Событие объединило ветеранов, менторов, представителей IT-компаний и экспертов, готовых делиться знаниями, опытом и поддержкой.

Напомним, в Харьковской области активно готовят кадры для местных предприятий. Одно из важных направлений работы – активное введение дуальной формы образования как для студентов, так и для научных работников.