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У Борівській громаді Харківської області запрацювала нова посада, спрямована на підтримку ветеранів війни, демобілізованих військовослужбовців та їхніх родин

Про це повідомляє Борівська селищна рада, передає RegioNews.

З 1 серпня 2025 року у комунальній установі "Центр надання соціальних послуг Борівської селищної ради" працює фахівець із супроводу ветеранів - Тетяна Старікова.

За підтримки Харківської ОВА та у взаємодії з Міністерством у справах ветеранів, новопризначений спеціаліст надаватиме комплексну допомогу цільовим категоріям. Йдеться про інформування щодо отримання офіційних статусів, соціальних гарантій, можливостей забезпечення житлом, медичної та психологічної реабілітації, працевлаштування, а також юридичного супроводу.

Окрім консультацій, фахівець допомагатиме оформлювати документи, координуватиме взаємодію ветеранів з органами влади та установами, роз'яснюватиме права й представлятиме інтереси заявників у відповідних інстанціях. Контактний телефон для звернень: 050 749 88 85.

Нагадаємо, Харківщина розпочала підготовку до нового опалювального сезону. Роботи ведуться в умовах воєнного стану, що потребує додаткових заходів безпеки та стабільного забезпечення мешканців теплом, електроенергією та необхідними ресурсами.