Фото: ДСНС

У Харківській області двоє чоловіків підірвались на мінах. Обидва інцидент стались лише за одну добу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

2 серпня в Ізюмі 75-річний чоловік наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Постраждалий отримав поранення стегон. Попередньо, це була фугасна міна типу "Пелюстка". Зараз чоловік у задовільно стані, під наглядом лікарів.

Інший інцидент стався у Слатиному. 2 серпня 67-річний чоловік намагався самостійно розібрати невстановлений пристрій. Проте предмет вибухнув. Чоловік отримав поранення склом. Зараз його стан описують як "середній".

Нагадаємо, раніше на Харківщині 29-річний тракторист підірвався на міні. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.