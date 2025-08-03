На Харківщині двоє чоловіків підірвались на мінах
У Харківській області двоє чоловіків підірвались на мінах. Обидва інцидент стались лише за одну добу
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
2 серпня в Ізюмі 75-річний чоловік наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Постраждалий отримав поранення стегон. Попередньо, це була фугасна міна типу "Пелюстка". Зараз чоловік у задовільно стані, під наглядом лікарів.
Інший інцидент стався у Слатиному. 2 серпня 67-річний чоловік намагався самостійно розібрати невстановлений пристрій. Проте предмет вибухнув. Чоловік отримав поранення склом. Зараз його стан описують як "середній".
Нагадаємо, раніше на Харківщині 29-річний тракторист підірвався на міні. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
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