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31 липня 2025, 18:43

На Дніпропетровщині десяток ворожих ударів зазнав Нікопольський район: в ОВА показали наслідки

31 липня 2025, 18:43
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Протягом дня Нікопольський район зазнав близько десяти обстрілів із боку російських сил

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ворог застосовував безпілотні літальні апарати FPV та артилерію. Під вогонь потрапили районний центр та громади Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська й Покровська.

Унаслідок обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки, газогін і лінії електропередач. Крім того, загорілися господарська споруда та суха трава на прилеглих територіях.

Обстріли торкнулися кількох громад Нікопольського району

На щастя, обійшлося без жертв і травмованих серед цивільного населення. Роботи з ліквідації наслідків тривають, місцева влада і служби реагують на виклики для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Пошкоджено приватні будинки та газогін

Нагадаємо про масовану атаку на Дніпропетровщину: ППО збила 15 дронів. Вночі Дніпропетровщину масовано атакували російські ударні дрони.

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