Фото: "Думка"

У селі Довжик Харківської області місцеві жителі виявили пораненого лелеку, якого згодом доставили до "Фельдман Екопарку"

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За попередніми даними, птаха могли травмувати собака або лисиця.

Як повідомила речниця екопарку Олена Клименко, птаха привезли поліцейські близько 9:30 ранку. У нього діагностували серйозні ушкодження - пробиту шию, травмовану голову та пошкоджене крило. Ветеринари обробили рани та зробили необхідні ін'єкції. Проте стан лелеки залишається тяжким через значну втрату крові.

Наразі за ним доглядають фахівці-орнітологи. Вони зазначають, що птах дуже слабкий, однак має шанс на відновлення.

"Ми боремося за кожне життя. Навіть одне врятоване - це вже перемога", - підкреслила Клименко.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині офіцер допоміг врятувати лелеку. Інколи не тільки люди, але й тварини потребують допомоги. На цей раз правоохоронці та місцеві жителі допомогти лелеці.