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28 липня 2025, 20:55

На Житомирщині офіцер допоміг врятувати лелеку

28 липня 2025, 20:55
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Фото: Нацполіція
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Інколи не тільки люди, але й тварини потребують допомоги. На цей раз правоохоронці та місцеві жителі допомогти лелеці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Це сталось 25 липня. "Шериф" Оліївської громади Вадим Циганник отримав звернення від працівників сільської ради. Йому розповіли, що на подвір'ї одного з приватних будинків з гнізда випав лелека. Птаха не могла самостійно рухатися.

"Разом з місцевим жителем та керівником звіроферми поліцейський доставив птаха до тимчасового притулку, де йому надали необхідну допомогу", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше на Сумщині поліцейські врятували кошеня. Тварину знайшли під завалами після російського обстрілу. Котика обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки.

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