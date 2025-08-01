Фото: "Мнение"

В селе Довжик Харьковской области местные жители обнаружили раненого аиста, которого впоследствии доставили в "Фельдман Экопарк"

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

По предварительным данным, птицу могли травмировать собака или лиса.

Как сообщила пресс-секретарь экопарка Елена Клименко, птицу привезли полицейские около 9:30 утра. У него диагностировали серьезные повреждения - пробитую шею, травмированную голову и поврежденное крыло. Ветеринары обработали раны и сделали необходимые инъекции. Однако состояние аиста остается тяжелым из-за значительной потери крови.

Сейчас за ним ухаживают специалисты-орнитологи. Они отмечают, что птица очень слабая, но имеет шанс на выздоровление.

"Мы боремся за каждую жизнь. Даже одно спасенное - это уже победа", - подчеркнула Клименко.

Ранее сообщалось, в Житомирской области офицер помог спасти аиста. Иногда не только люди, но и животные нуждаются в помощи. На этот раз правоохранители и местные жители помочь аисту.