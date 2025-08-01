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01 серпня 2025, 14:20

Уряд розширив підтримку аграріїв, які працюють на зрошуваних землях Харківщини та інших прифронтових регіонах

01 серпня 2025, 14:20
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фото: Міністерство економіки України
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Відповідна постанова була ухвалена на черговому засіданні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки України.

Державною підтримкою зможуть скористатися агровиробники та організації водокористувачів, які працюють на зрошуваних землях на прифронтових територіях.

Отримати бюджетну дотацію зможуть виробники сільськогосподарських товарів, які використовують меліоровані землі, — до 50% витрат (не більше 26 500 гривень) на один га оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Як повідомлялось, за підтримки Харківської ОВА жителі Харківщини придбали майже 3 тисячі квартир і будинків. Усі вони скористалися державною програмою "єВідновлення".

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