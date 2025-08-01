Майже 3 тисячі квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"
Вартість придбаного житла сягає понад 6,7 мільярда гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"2 975 квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"", - повідомив він.
За словами Синєгубова, за підтримки Харківської ОВА житловими сертифікатами скористалися 4350 отримувачів компенсації за зруйноване житло з Харківської області. Більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.
Також 34 766 людей отримали кошти для ремонту житла.
"Харківська область – серед лідерів з реалізації програми "єВідновлення" в Україні. Тісно співпрацюємо з Урядом для сталого фінансування компенсацій у регіоні", - додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Станом на кінець липня 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.