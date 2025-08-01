Майже 3 тисячі квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"2 975 квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"", - повідомив він.

За словами Синєгубова, за підтримки Харківської ОВА житловими сертифікатами скористалися 4350 отримувачів компенсації за зруйноване житло з Харківської області. Більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Також 34 766 людей отримали кошти для ремонту житла.

"Харківська область – серед лідерів з реалізації програми "єВідновлення" в Україні. Тісно співпрацюємо з Урядом для сталого фінансування компенсацій у регіоні", - додав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Станом на кінець липня 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.