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Про це повідомляє Думка, передає RegioNews.

Подія сталася вранці 30 липня, близько 9:40, коли до екстреної медичної служби надійшов виклик про погіршення стану у вагітної на 32 тижні.

Як повідомили в КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", на виклик виїхала бригада №806. Пологи розпочалися в дорозі, й немовлята з’явилися на світ у салоні автомобіля швидкої допомоги. Народилися двійнята – хлопчик і дівчинка, кожен вагою близько одного кілограма.

Медики – парамедик Єлизавета Ольховська та медичний технік Володимир Волинець – успішно впоралися з екстреними пологами. Після стабілізації стану мати разом із новонародженими була доставлена до Обласного клінічного перинатального центру. Там сім’ї надають необхідну медичну допомогу та спостереження фахівців.

Лікарі зазначають, що завдяки оперативності та професіоналізму бригади швидкої вдалося уникнути ускладнень, а життя матері та малюків перебуває під контролем.

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