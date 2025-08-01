Почти 3 тысячи квартир и домов приобрели жители Харьковщины по государственной программе "єВідновлення"
Стоимость приобретенного жилья составляет более 6,7 миллиарда гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"2 975 квартир и домов приобрели жители Харьковщины по государственной программе "єВідновлення"", - сообщил он.
По словам Синегубова, при поддержке Харьковской ОВА жилыми сертификатами воспользовались 4350 получателей компенсации за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской общинах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.
Также 34 766 человек получили средства по ремонту жилья.
"Харьковская область – среди лидеров по реализации программы "єВідновлення" в Украине. Тесно сотрудничаем с правительством для устойчивого финансирования компенсаций в регионе", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. По состоянию на конец июля 1027 г. предприятий получили более 5,1 млрд грн государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.