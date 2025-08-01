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01 августа 2025, 13:32

Почти 3 тысячи квартир и домов приобрели жители Харьковщины по государственной программе "єВідновлення"

01 августа 2025, 13:32
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Стоимость приобретенного жилья составляет более 6,7 миллиарда гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"2 975 квартир и домов приобрели жители Харьковщины по государственной программе "єВідновлення"", - сообщил он.

По словам Синегубова, при поддержке Харьковской ОВА жилыми сертификатами воспользовались 4350 получателей компенсации за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской общинах, остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

Также 34 766 человек получили средства по ремонту жилья.

"Харьковская область – среди лидеров по реализации программы "єВідновлення" в Украине. Тесно сотрудничаем с правительством для устойчивого финансирования компенсаций в регионе", - добавил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, Харьковщина - среди лидеров по привлечению грантов на открытие бизнеса в общинах. По состоянию на конец июля 1027 г. предприятий получили более 5,1 млрд грн государственной поддержки на модернизацию производства и новое оборудование.

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