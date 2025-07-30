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30 липня 2025, 19:34

У Дніпрі чоловік погрожував підірвати гранату після сварки біля магазину

30 липня 2025, 19:34
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який після конфлікту з групою людей біля магазину дістав гранату та почав погрожувати її підірвати

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 липня близько 18:30 у Самарському районі міста. За попередніми даними, суперечка між 48-річним місцевим жителем і кількома чоловіками спершу була словесною. Однак після неї чоловік ненадовго зник, а згодом повернувся вже з вибуховим предметом.

На місце події викликали поліцію. Працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 оперативно прибули та затримали правопорушника. У нього вилучили два корпуси гранати Ф-1 і два запали. Боєприпаси направили на експертизу.

Інцидент стався у Самарському районі Дніпра

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває слідство. Поліція з'ясовує всі обставини інциденту, а також походження вибухівки.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Під час сварки чоловік через ревнощі кинув у кімнаті гранату Ф-1, внаслідок чого його 45-річна дружина отримала серйозні поранення.

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