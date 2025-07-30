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30 липня 2025, 15:55

На Волині чоловік жорстоко побив собаку й закопав його живцем - тварина дивом вижила

30 липня 2025, 15:55
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Фото: Facebook / Nathalie Petruk
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На Волині жорстоке поводження з твариною викликало обурення в соцмережах і стало предметом перевірки поліції

Про це стало відомо після допису користувачки у Facebook, передає RegioNews.

У селі Сирники, що на Волині, місцевий житель вчинив жорстоке поводження з собакою. За словами очевидців, чоловік побив тварину та намагався її закопати ще живою.

Інцидент стався через те, що собака нібито задушив кількох курчат. Цей факт підтвердила і дружина чоловіка в присутності поліції. Попри знущання, тварині вдалося вижити. Вона самостійно вибралася із землі та прибігла до сусідів, які викликали правоохоронців. Наразі пес перебуває на тимчасовій перетримці. Його стан оцінюють ветеринари.

Також стало відомо, що чоловік не приховував свого вчинку й сам розповідав про нього односельцям. У дописі зазначено, що раніше він нібито знущався й над іншими тваринами, зокрема нашкодив корові. Поліція прийняла відповідну заяву та проводить перевірку.

Фото: Facebook / Nathalie Petruk

За жорстоке поводження з тваринами передбачена відповідальність згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу України. Залежно від обставин, винному може загрожувати штраф, арешт або позбавлення волі строком до восьми років - особливо якщо злочин скоєно з особливою жорстокістю або в присутності дітей.

Раніше повідомлялося, жбурляли собаку і знімали на камеру: на Рівненщині розслідують жорстоке поводження з твариною. Під час моніторингу соцмереж рівненські правоохоронці знайшли відео, де чоловік на клондайку жбурляє собаку.

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