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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Одеській області завершено досудове розслідування щодо 29-річного жителя регіону, якого обвинувачують у незаконній торгівлі підакцизними товарами та легалізації отриманих прибутків. За даними слідства, протягом двох років чоловік без реєстрації як підприємець організував продаж тютюнових виробів через Telegram-канали.

Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисник надсилав товар поштою, використовуючи вигадані дані відправника. Сигарети зберігалися в його будинку, розташованому в житловому масиві "Совіньйон". Під час обшуку співробітники Бюро економічної безпеки вилучили близько 56 тисяч пачок сигарет, електронну техніку, чорнову бухгалтерію та автомобіль. Орієнтовна вартість арештованого майна становить 5,5 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що за час протиправної діяльності чоловік реалізував щонайменше 200 коробів сигарет - кожен містив по 500 пачок. У результаті він отримав дохід у розмірі понад 7,8 мільйона гривень. Ці кошти були легалізовані через банкомати, транзакції на рахунки третіх осіб та оплату різних товарів і послуг.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють органи прокуратури, а розслідування вели детективи теруправління БЕБ в Одеській області.

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