11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 14:30

На Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн

14 липня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо масштабної незаконної торгівлі сигаретами в Одеській області

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

У Одеській області завершено досудове розслідування щодо 29-річного жителя регіону, якого обвинувачують у незаконній торгівлі підакцизними товарами та легалізації отриманих прибутків. За даними слідства, протягом двох років чоловік без реєстрації як підприємець організував продаж тютюнових виробів через Telegram-канали.

Щоб приховати незаконну діяльність, зловмисник надсилав товар поштою, використовуючи вигадані дані відправника. Сигарети зберігалися в його будинку, розташованому в житловому масиві "Совіньйон". Під час обшуку співробітники Бюро економічної безпеки вилучили близько 56 тисяч пачок сигарет, електронну техніку, чорнову бухгалтерію та автомобіль. Орієнтовна вартість арештованого майна становить 5,5 мільйона гривень.

Незаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарокНезаконний продаж цигарок

Правоохоронці встановили, що за час протиправної діяльності чоловік реалізував щонайменше 200 коробів сигарет - кожен містив по 500 пачок. У результаті він отримав дохід у розмірі понад 7,8 мільйона гривень. Ці кошти були легалізовані через банкомати, транзакції на рахунки третіх осіб та оплату різних товарів і послуг.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснюють органи прокуратури, а розслідування вели детективи теруправління БЕБ в Одеській області.

Раніше повідомлялося, на Волині у вантажівці прикордонники виявили 50 блоків прихованих цигарок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
нелегальний бізнес сигарети акциз торговля відмивання грошей контрабанда тютюн Одеса
В Одесі пенсіонерка влаштувала масштабну пожежу
14 липня 2025, 11:59
На Волині судитимуть керівника благодійної організації, який ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавав
11 липня 2025, 14:44
Удар БпЛА по Одесі: 9 постраждалих, більшість – у лікарні
11 липня 2025, 14:43
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
14 липня 2025, 15:02
Палає вантажівка на трасі Дніпро–Нікополь: клуби чорного диму видно за кілька кілометрів
14 липня 2025, 14:59
В Україні різко подорожчали продукти, деякі на 200%
14 липня 2025, 14:58
На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису
14 липня 2025, 14:48
Затримано 21-річного зловмисника, який за 5900 тис дол оновлював дані у військкоматі без участі клієнтів
14 липня 2025, 14:45
Росіяни втретє поцілили по Сумській громаді: поранено людину, пошкоджено медзаклад
14 липня 2025, 14:40
У Кривому Розі чоловік напав на поліцейського і представника ТЦК: постраждалі у лікарні
14 липня 2025, 14:17
На Закарпатті затримали француза, який намагався перетнути кордон на краденому авто
14 липня 2025, 14:15
В Україні різко подорожчала оренда квартир: де найдорожче житло
14 липня 2025, 13:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »