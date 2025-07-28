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28 липня 2025, 13:09

Виробник харчових продуктів з Харківщини отримав грант на півмільйона гривень

28 липня 2025, 13:09
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Лизогубівські ласощі", очолюване Яною Юхновець, отримало мікрогрант у розмірі 500 000 грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Підприємство "Лизогубівські ласощі" спеціалізується на виробництві хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, а також тортів і тістечок. Продукція реалізується як оптовим покупцям, так і в роздріб по торгових точках Харківщини.

Завдяки отриманим коштам та підтримці Харківської ОВА було придбано сучасне обладнання для автоматизації виробництва, а саме – горизонтальна пакувальна машина. Це дозволило автоматизувати процес пакування, що значно подовжило термін зберігання готової продукції. Окрім того, автоматизація сприяла збільшенню обсягів виробництва та розширенню асортименту продукції.

Крім того, залучення гранту також дозволило створити два нових робочих місця.

"Цей приклад демонструє, як цільове використання мікрогрантів може стати ключовим фактором для розвитку малого та середнього бізнесу, сприяючи його модернізації, підвищенню конкурентоспроможності та створенню нових можливостей", - зазначили у Харківському обласному центрі зайнятості.

Нагадаємо, підприємець із Харківщини отримав грант від держави і відкрив сучасну СТО.

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