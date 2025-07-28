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28 июля 2025, 13:09

Производитель пищевых продуктов из Харьковщины получил грант на полмиллиона гривен

28 июля 2025, 13:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Общество с ограниченной ответственностью "Лизогубовское лакомство", возглавляемое Яной Юхновец, получило микрогрант в размере 500 000 грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной центр занятости.

Предприятие "Лизогубовское лакомство" специализируется на производстве хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, а также тортов и пирожных. Продукция реализуется как оптовым покупателям, так и в розницу по торговым точкам Харьковской области.

Благодаря полученным средствам и поддержке Харьковской ОВА было приобретено современное оборудование для автоматизации производства, а именно – горизонтальная упаковочная машина. Это позволило автоматизировать процесс упаковки, что значительно продлило срок хранения готовой продукции. Кроме того, автоматизация способствовала увеличению объемов производства и расширению ассортимента продукции.

Кроме того, привлечение гранта также позволило создать два новых рабочих места.

"Этот пример демонстрирует, как целевое использование микрогрантов может стать ключевым фактором для развития малого и среднего бизнеса, способствуя его модернизации, повышению конкурентоспособности и созданию новых возможностей", - отметили в Харьковском областном центре занятости.

Напомним, предприниматель из Харьковской области получил грант от государства и открыл современную СТО.

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гранты бизнес продукты производство Харьковская область Харьковская ОВА
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