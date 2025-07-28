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28 липня 2025, 12:03

У Берестинській громаді на Харківщині відкрили ветеранський хаб

28 липня 2025, 12:03
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фото: Берестинська громада
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Днями у «Публічній бібліотеці» міста Берестин відбулося відкриття простору підтримки для ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин і сімей загиблих Захисників України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал голови Берестинської громади Світлани Кривенко.

Простір створено завдяки участі міської ради у Проєкті "Стійкі та інклюзивні громади в Україні", реалізується за підтримки Міжнародної організації з міграції в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Японії, а також за підтримки Харківської ОВА.

У ветеранському хабі можна отримати правову, психологічну та соціальну допомогу. Також тут проводитимуться зустрічі, майстер-класи, тренінги та заходи для дозвілля й розвитку.

Із вітальним словом до присутніх звернулася міський голова Світлана Кривенко, подякувавши партнерам проєкту та наголосивши на важливості створення безпечного простору для тих, хто захищає Україну.

Нагадаємо, підприємець із Харківщини отримав грант від держави і відкрив сучасну СТО.

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