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28 липня 2025, 11:10

Підприємець із Харківщини отримав грант від держави і відкрив сучасну СТО

28 липня 2025, 11:10
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фото: Харківський обласний центр зайнятості
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За підтримки Харківської ОВА підприємець Сергій Осика відкрив сучасну станцію технічного обслуговування (СТО) важкої автотракторної та дорожньо-будівельної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Ретельно обґрунтований бізнес-план був успішно розглянутий та схвалений і чоловік отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень.

Завдяки фінансовій підтримці та підтримці Харківської ОВА було закуплено високотехнологічне обладнання: мобільний токарно-розточувально-наплавлювальний верстат та багатофункціональне джерело струму інверторного типу.

Розширення діяльності дозволило підприємству не лише задовольнити зростаючий попит на ринку, а й створити нові робочі місця, сприяючи зайнятості населення.

Нагадаємо, в Харківській ОВА розглянули проєкт реалізації на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні.

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