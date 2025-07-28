Підприємець із Харківщини отримав грант від держави і відкрив сучасну СТО

фото: Харківський обласний центр зайнятості

За підтримки Харківської ОВА підприємець Сергій Осика відкрив сучасну станцію технічного обслуговування (СТО) важкої автотракторної та дорожньо-будівельної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський обласний центр зайнятості.

Ретельно обґрунтований бізнес-план був успішно розглянутий та схвалений і чоловік отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень.

Завдяки фінансовій підтримці та підтримці Харківської ОВА було закуплено високотехнологічне обладнання: мобільний токарно-розточувально-наплавлювальний верстат та багатофункціональне джерело струму інверторного типу.

Розширення діяльності дозволило підприємству не лише задовольнити зростаючий попит на ринку, а й створити нові робочі місця, сприяючи зайнятості населення.

Нагадаємо, в Харківській ОВА розглянули проєкт реалізації на понад 70 млн грн: укриття для школярів та ремонт лікарні.