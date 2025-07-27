На Харківщині та Донеччині фіксують нове просування ворога, - DeepState
Російські війська активізували наступ на кількох ділянках східного фронту, змінивши лінію бойового зіткнення
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.
У Харківській та Донецькій областях зафіксовано нові просування російських військ. Аналітичний проєкт DeepState опублікував оновлену карту змін на фронті.
Згідно з повідомленням, на Харківщині ворог активізувався в районі Вовчанських Хуторів, що неподалік кордону з Росією. Також спостерігається поступ окупантів у Донецькій області - поблизу Яблунівки та Горіхового. Це вказує на локальне розширення зони бойових дій і збільшення тиску з боку армії РФ на східному напрямку.
Ще 25 липня було зафіксовано просування російських підрозділів у районах Мирного та Куп'янська на Харківщині. Там також зафіксовано зміну лінії фронту не на користь Сил оборони України.
Раніше повідомлялося, українські військові відбили у росіян населений пункт на Сумщині.