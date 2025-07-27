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Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

У Харківській та Донецькій областях зафіксовано нові просування російських військ. Аналітичний проєкт DeepState опублікував оновлену карту змін на фронті.

Згідно з повідомленням, на Харківщині ворог активізувався в районі Вовчанських Хуторів, що неподалік кордону з Росією. Також спостерігається поступ окупантів у Донецькій області - поблизу Яблунівки та Горіхового. Це вказує на локальне розширення зони бойових дій і збільшення тиску з боку армії РФ на східному напрямку.

Просування окупантів на Харківському напрямку. Фото: DeepState

Ще 25 липня було зафіксовано просування російських підрозділів у районах Мирного та Куп'янська на Харківщині. Там також зафіксовано зміну лінії фронту не на користь Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, українські військові відбили у росіян населений пункт на Сумщині.