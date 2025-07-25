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25 липня 2025, 20:42

Зґвалтував і вбив: на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною

25 липня 2025, 20:42
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Фото: прокуратура
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У Сумській області затримали 28-річного чоловіка, який вбив неповнолітню. Зазначється, що злочин скоєно на сексуальному підґрунті.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Сумській області розкрили вбивство 17-річної дівчини. 23 липня 2025 року вона не повернулась після прогулянки додому. Наступного дня її тіло знайшли у лісосмузі з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для сексуального насильства.

Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетний 28-річний киянин. Попередньо, він запросив дівчину на прогулянку, а потім позбавив її життя. Зазначається, що злочин скоєно на сексуальному підґрунті. Зараз чоловіка затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного зі зґвалтуванням – п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України. Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали чоловіка, який вбив власну матір. Під час сварки він завдав жінці щонайменше 20 ударів ножем у живіт. Жінка померла від отриманих ран.

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