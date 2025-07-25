фото: ілюстративне

Жорстоке подвійне вбивство, яке сталося у Дніпрі в червні 2022 року, завершилося вироком - суд призначив мешканцю міста Самар покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік спершу вбив знайомого у гаражному кооперативі Шевченківського району, завдавши йому щонайменше дев’ять ударів сокирою. Причиною конфлікту став грошовий борг. Після скоєного нападник викрав речі загиблого.

Згодом, неподалік автобусної зупинки, обвинувачений скоїв ще один напад - на цього разу на незнайому жінку. Він завдав їй не менше 18 ножових поранень, аби заволодіти її золотими прикрасами. Жертва померла на місці від отриманих травм.

Під час судового процесу обвинувачений частково визнав свою вину. Однак зібрані прокуратурою докази, включно з результатами судово-медичних експертиз, повністю підтвердили його причетність до обох злочинів.

Рішенням суду чоловіка визнано винним у вбивстві двох осіб із корисливих мотивів. Це один із найтяжчих злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, за який законом передбачено найвищу міру покарання - довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей.