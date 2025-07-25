Фото: Нацполіція

У Харківській області затримали чоловіка, який зарізав людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області затримали 37-річного чоловіка. Він вдарив людину ножем в спину на дитячому майданчику. На місце інциденту викликали правоохоронців.

Поліція з'ясувала, що між двома чоловіками стався конфлікт. Згодом оди із них витягнув ніж і наніс потерпілому множинні поранення. Чоловіка доставили до лікарні, однак врятувати його життя не вдалось. Потерпілий помер.

Правоохоронці швидко затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали 35-річного чоловіка. Він під час сварки штовхнув знайомого, а потім завдав йому смертельного поранення ножем.