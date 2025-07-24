Троє жертв: у селі на Харківщині окупанти вбили цілу родину переселенців

фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 23:30 загарбники завдали авіаційного удару по житловому сектору. Попередньо, окупанти скинули на Підлиман "ФАБ-250" з УМПК. Через обстріли пошкоджені приватні оселі, спалахнули пожежі.

"Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, правоохоронці розпочали досудові розслідування.