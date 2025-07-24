Троє жертв: у селі на Харківщині окупанти вбили цілу родину переселенців
Вчора вночі, 23 липня, російські окупанти атакували авіабомбами село Підлиман Ізюмського району. Внаслідок ударів загинула родина переселенців
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 23:30 загарбники завдали авіаційного удару по житловому сектору. Попередньо, окупанти скинули на Підлиман "ФАБ-250" з УМПК. Через обстріли пошкоджені приватні оселі, спалахнули пожежі.
"Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали шестеро цивільних, серед яких двоє дітей.