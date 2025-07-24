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24 июля 2025, 11:15

Трое жертв: в селе на Харьковщине оккупанты убили целую семью переселенцев

24 июля 2025, 11:15
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Вчера ночью, 23 июля, российские оккупанты атаковали авиабомбами село Подлиман Изюмского района. В результате ударов погибла семья переселенцев

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 23:30 захватчики нанесли авиационный удар по жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Подлиман "ФАБ-250" с УМПК. Из-за обстрелов повреждены частные дома, вспыхнули пожары.

"Под завалами дома обнаружены тела троих человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний мужчина и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района", - говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, правоохранители начали досудебные расследования.

Напомним, вчера российские оккупанты атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погиб человек, пострадали шесть гражданских, среди которых двое детей.

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