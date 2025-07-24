Трое жертв: в селе на Харьковщине оккупанты убили целую семью переселенцев

фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 23:30 захватчики нанесли авиационный удар по жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Подлиман "ФАБ-250" с УМПК. Из-за обстрелов повреждены частные дома, вспыхнули пожары.

"Под завалами дома обнаружены тела троих человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний мужчина и их 36-летний сын. Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района", - говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, правоохранители начали досудебные расследования.