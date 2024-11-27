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27 листопада 2024, 14:21

Міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові

27 листопада 2024, 14:21
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фото: РВА
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У Харкові за підтримки ЮНІСЕФ відкрили новий навчальний клас «Школи супергероїв» для дітей, які перебувають на лікуванні. Також представники Харківської ОВА та ЮНІСЕФ ознайомилися з іншими ініціативами щодо розвитку інклюзивної освіти в регіоні

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Купʼянської РВА.

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання Ірина Тулякова та представники ЮНІСЕФ відвідали Харківську міську лікарню №16. Там відбулося відкриття другого навчального класу "Школи супергероїв" – державної установи, яка надає освітні послуги дітям, що перебувають на лікуванні.

Проєкт реалізується в межах ініціативи "Без бар’єрів" під патронатом першої леді Олени Зеленської та за підтримки ЮНІСЕФ. За словами Віти Ковальської, у планах відкрити ще один подібний навчальний центр на базі Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

"Продовжуємо створювати умови для всебічного розвитку дітей Харківської області, залучаючи міжнародних партнерів та об’єднуючи зусилля на рівні громад і районів", – зазначила Віта Ковальська.

"Школа супергероїв" у міській лікарні №16 працює з грудня 2021 року, але через початок повномасштабного вторгнення її діяльність була тимчасово призупинена й відновлена наприкінці 2022 року. Наразі в центрі працюють сім фахівців: вчитель початкових класів, асистент, вихователі, методист, практичний психолог та завідувач. Також є вчителі–предметники: математика, українська мова та література, англійська мова, географія, біологія та фізика. З січня 2023 року по серпень 2024 року школу відвідали 714 учнів, був проведений 9291 урок.

Станом на 15 листопада в центрі навчаються близько 50 дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Впродовж вересня-жовтня цього навчального року освітні послуги отримала 161 дитина, проведено 1253 уроки.

Також у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди презентували проєкт "Зміцнення інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами у Харківській області". За ініціативи Харківської ОВА проєкт реалізується благодійним фондом "Харків з тобою" у співпраці з ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та громадською організацією "Спільнота небайдужих "Дія". Етапи проєкту включають: визначення потреб дітей з особливими освітніми потребами, надання їм корекційно-розвиткових послуг, створення інклюзивного середовища для навчання та проведення освітніх курсів для сімей таких дітей. У проєкті вже беруть участь 2173 дитини з 20 громад області. Також на базі ХНПУ ім. Г. С. Сковороди відкрито лабораторію спеціальної та інклюзивної освіти, а для 10 кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів почали закуповувати обладнання.

Окрім цього, представники ЮНІСЕФ разом із посадовцями ХОВА відвідали Харківську обласну дитячу бібліотеку. Там створений молодіжний простір ESTEAM-лабораторія "Ko_Laba", яка обладнана новітньою технікою для роботи та творчості. Крім цього, на базі бібліотеки також діє студія звукозапису, де молодь може безкоштовно створювати подкасти, музичні треки та інший контент. Все обладнання є безкоштовним для відвідувачів бібліотеки.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.

Харківська область інклюзивність освіта інклюзивна освіта ЮНІСЕФ міжнародні партнери
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