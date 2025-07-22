Соціальні послуги — в смартфоні: Харківщина запустила унікальний застосунок
На Харківщині запрацював перший в Україні мобільний застосунок, що цифровізував усі соціальні послуги області. Цей зручний інструмент дозволяє жителям області швидше та легше отримувати доступ до соціальних сервісів
Про це інформує RegioNews із посиланням на Куп'янську МВА.
Мобільний застосунок "Соціальні послуги Харківщини" розроблено за підтримки Харківської обласної військової адміністрації та у співпраці з ЮНІСЕФ.
У додатку зібрана актуальна інформація про доступні соціальні послуги, зокрема:
- онлайн-запис на отримання послуг;
- інтерактивна карта із закладами, що надають соціальні послуги;
- контактні дані, графік роботи та перелік послуг.
Мета сервісу — зробити соціальну допомогу максимально доступною та зручною для кожного мешканця області.
Завантажити застосунок можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно одна із громад на Харківщині отримала сучасний коворкінг-центр.
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