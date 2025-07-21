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21 липня 2025, 17:09

Харківщина – серед лідерів у реалізації послуг з охорони психічного здоров'я

21 липня 2025, 17:09
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фото: Харківська обласна військова адміністрація
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У Харківській області надають якісні послуги з охорони психічного здоров'я шляхом залучення медпрацівників первинної ланки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова його заступниця Олена Логвинова провела засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я.

Учасники зустрічі обговорили питання розвитку послуг із психічного здоров'я у медичній галузі, посилення системи реабілітаційних послуг в закладах охорони здоров'я Харківської області. Зокрема фахівці сфокусувалися на організації обліку, медичного обслуговування та вакцинації внутрішньо-переміщених осіб, а також плануванні заходів з підвищення обізнаності у сфері неінфекційних захворювань.

"Харківська ОВА в умовах повномасштабної війни продовжує системно розвивати сферу охорони здоров'я. Цей напрямок роботи перебуває на постійному контролі начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова", – сказала Олена Логвинова.

Також за підтримки ХОВА у 17 громадах області, де планується навчання у змішаному форматі, триває проведення комплексних лабораторно-інструментальних досліджень у захисних укриттях відповідно до вимог чинного Санітарного регламенту.

Нагадаємо, у громаді на Харківщині парамедики провели навчання з першої домедичної допомоги.

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