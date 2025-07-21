Харківська ОВА продовжує підтримку ветеранів та членів їх сімей

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Питання підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей – в фокусі уваги начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

У межах акції "Турбота поруч" в Валківській громаді відбулася зустріч за участі ветеранів, членів їх родин, представників органів місцевого самоврядування, соціальних служб та фахівці із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб.

За підтримки ХОВА фахівці надали інформацію щодо соціального захисту, медичного обслуговування, реабілітації, психологічної підтримки, можливостей професійного навчання, започаткування і розвитку власної справи коштом грантів, компенсаційних механізмів для роботодавців та інших інструментів сприяння зайнятості.

"Питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин перебувають на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону, постійно працюємо над посиленням і підвищенням якості послуг", – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Нагадаємо, у громаді на Харківщині парамедики провели навчання з першої домедичної допомоги.