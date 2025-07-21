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21 липня 2025, 11:24

Громада на Харківщині отримала сучасний коворкінг-центр

21 липня 2025, 11:24
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фото: Віталій Карабанов, начальник Балаклійської МВА
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Балаклійська громада отримала ще одне сучасне місце, створене для зустрічей, навчання, обміну ідеями та реалізації важливих ініціатив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

"Відтепер наша громада має ще одне сучасне місце, створене для зустрічей, навчання, обміну ідеями та реалізації важливих ініціатив", - написав він.

За його словами, жителі громади прагнули створити простір, де кожен, незалежно від своїх можливостей, почуватиметься комфортно та зможе брати активну участь у житті громади.

За підтримки Харківської ОВА, програмі розвитку ООН в Україні та Уряду Республіки Корея було повністю відремонтовано та обладнано всім необхідним, включаючи меблі, техніку та швидкісний інтернет, що робить його доступним для всіх, у тому числі для людей з обмеженою мобільністю.

Нагадаємо, на Харківщині за підтримки Харківської ОВА обговорили, як підтримати місцевий бізнес під час війни.

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