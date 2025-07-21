Росіяни знову обстріляли Харківщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач

фото: Дергачівська міська військова адміністрація

Сьогодні близько 9:30 росіяни завдали удару по житловому сектору селища Слатине

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних домоволодінь та лінію електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"За попередньою інформацією, обстріл здійснювався із реактивної системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики завершили роботи з відновлення енергосистеми. Мешканцям пошкоджених будинків надаються матеріали для консервації пошкоджених вікон і дахів.

Нагадаємо, на Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист.