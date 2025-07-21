Росіяни знову обстріляли Харківщину, пошкоджені будинки та лінія електропередач
Сьогодні близько 9:30 росіяни завдали удару по житловому сектору селища Слатине
Про це повідомив у Телеграмі начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних домоволодінь та лінію електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"За попередньою інформацією, обстріл здійснювався із реактивної системи залпового вогню", - йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики завершили роботи з відновлення енергосистеми. Мешканцям пошкоджених будинків надаються матеріали для консервації пошкоджених вікон і дахів.
Нагадаємо, на Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист.
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