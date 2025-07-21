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21 липня 2025, 11:42

У громаді на Харківщині парамедики провели навчання з першої домедичної допомоги

21 липня 2025, 11:42
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фото: Віталій Карабанов, начальник Балаклійської МВА
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В інклюзивному безпечному просторі у місті Балаклія продовжуються важливі ініціативи для нашої громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

"Парамедики КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" провели навчання з першої домедичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За словами Карабанова, учасники отримали практичні знання та відпрацювали навички, які можуть врятувати життя у надзвичайних ситуаціях.

"Такі заходи — не просто про навчання. Це про згуртованість, відповідальність і силу громади. Саме заради цього створено цей простір — щоб кожен мав змогу вчитись, діяти разом і ставати сильнішими перед будь-якими викликами", - додав очільник Балаклійської МВА.

Навчання проходило в інклюзивному просторі, облаштованому за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Республіки Корея та Харківської ОВА.

Як повідомлялось, громада на Харківщині отримала сучасний коворкінг-центр.

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Харківська область Балаклія фото Харківська ОВА меддопомога медпідготовка Віталій Карабанов
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