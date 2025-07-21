08:28  21 липня
Пошкодження після атаки: метро "Лук'янівська" тимчасово не працює
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
04:30  21 липня
Підбирав ключі та обкрадав оселі містян: у Сумах засудили серійного "квартирника"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 10:59

На Харківщині обговорили, як підтримати місцевий бізнес під час війни

21 липня 2025, 10:59
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

У Харківській ОВА обговорили нові інструменти для підтримки бізнесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

У межах платформи "Діалог влади та бізнесу" в Харківській ОВА відбулося чергове засідання, під час якого обговорили розширення грантових програм для підприємців, компенсації за розмінування сільськогосподарських земель, нові процедури у сфері охорони довкілля, а також вдосконалення системи оповіщення населення.

"Питання підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Ми ведемо діалог з Мінцифрою та Мінекономіки щодо пришвидшення процедур подання заяв на відшкодування та отримання грантів. Бізнес Харківщини має потенціал, і завдання держави — дати чіткі, доступні механізми підтримки", — повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Зокрема, віднедавна за підтримки Харківської ОВА виробники переробної промисловості можуть отримати гранти на відновлення бізнесу після обстрілів, закупівлю обладнання, в тому числі вживаного, і навіть на нематеріальні активи.

"Пріоритетом сьогодні є підтримка роботодавців. Зокрема, підприємства можуть отримати компенсацію за завдані збитки — на відновлення зруйнованого майна, закупівлю обладнання, у тому числі вживаного, або запуск нових виробничих процесів", – зазначив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Нагадаємо, на днях РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру на Харківщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підприємці Харківська область Харківська ОВА бізнес економіка
На Харківщині дрони атакували цивільних: поранено велосипедиста та пасажирів авто
20 липня 2025, 11:37
Під Харковом втопився чоловік
18 липня 2025, 12:35
На Харківщині чоловік влаштував "бізнес" на контрафактному алкоголі
14 липня 2025, 21:47
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
21 липня 2025, 13:01
ЗСУ знищили майже 1200 окупантів і понад 50 артсистем росіян
21 липня 2025, 12:55
Масштабні обшуки в НАБУ та САП можуть зірвати розслідування топкорупційних справ
21 липня 2025, 12:41
На Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака
21 липня 2025, 12:21
Менше міністерств — більше функцій: уряд скоротив і об'єднав відомства
21 липня 2025, 12:03
На Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті
21 липня 2025, 11:59
У громаді на Харківщині парамедики провели навчання з першої домедичної допомоги
21 липня 2025, 11:42
Росіяни атакували Херсон безпілотниками: поранені три жінки
21 липня 2025, 11:40
Громада на Харківщині отримала сучасний коворкінг-центр
21 липня 2025, 11:24
Агент ФСБ у Раді: чинний нардеп працював на спецслужбу з часів Януковича
21 липня 2025, 11:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »