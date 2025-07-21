На Харківщині обговорили, як підтримати місцевий бізнес під час війни

фото: Харківська обласна військова адміністрація

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

У межах платформи "Діалог влади та бізнесу" в Харківській ОВА відбулося чергове засідання, під час якого обговорили розширення грантових програм для підприємців, компенсації за розмінування сільськогосподарських земель, нові процедури у сфері охорони довкілля, а також вдосконалення системи оповіщення населення.

"Питання підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Ми ведемо діалог з Мінцифрою та Мінекономіки щодо пришвидшення процедур подання заяв на відшкодування та отримання грантів. Бізнес Харківщини має потенціал, і завдання держави — дати чіткі, доступні механізми підтримки", — повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Зокрема, віднедавна за підтримки Харківської ОВА виробники переробної промисловості можуть отримати гранти на відновлення бізнесу після обстрілів, закупівлю обладнання, в тому числі вживаного, і навіть на нематеріальні активи.

"Пріоритетом сьогодні є підтримка роботодавців. Зокрема, підприємства можуть отримати компенсацію за завдані збитки — на відновлення зруйнованого майна, закупівлю обладнання, у тому числі вживаного, або запуск нових виробничих процесів", – зазначив директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Нагадаємо, на днях РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру на Харківщині.