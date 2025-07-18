Під Харковом втопився чоловік
У четвер, 17 липня, на водоймі в передмісті Харкова під час купання загинув чоловік
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Трагедія трапилася в селищі Безлюдівка Харківського району. За наявними даними, потопельником виявився чоловік 1957 року народження.
"Тіло загиблого з води дістали рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 14 липня у Журавлівському гідропарку в Харкові потонула 8-річна дитина.
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