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Правоохоронці викрили чоловіка, який заробляв на фальсифікаті. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

43-річний житель Харкова виготовляв фальсифікований алкоголь у складському приміщенні та продавав його в місті й області. Правоохоронці під час обшуків вилучили в "бізнесмена" близько 50 літрів незаконно виготовленого спиртного, ємності об'ємом по 5 та 10 літрів, пакувальні матеріали, а також паперовий реєстр покупців, чорнові записи, товарно-транспортні накладні та інші докази незаконної діяльності.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст.204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили подружжя, які продавали незаконно виготовлені тютюнові та лікеро-горілчані вироби із підробленими акцизними марками. Продавали "товар" вони через соцмережі.