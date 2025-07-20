Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Під вогонь потрапили Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони. Найбільше постраждали мирні мешканці - зафіксовано шість поранених, серед них жінки та літні чоловіки.

У ніч на 20 липня в Ізюмі від ракетного удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та закинуте підприємство. Внаслідок влучання поранено двох жінок віком 50 і 76 років. Одну з них шпиталізували з травмами. У Чугуївському районі, поблизу села Нечволодівка, ворожий ударний дрон типу FPV влучив поруч із чоловіком, який їхав на велосипеді. 42-річного потерпілого госпіталізовано.

Інцидент із застосуванням FPV-дрона також стався в Куп'янську. Безпілотник вдарив по цивільному автомобілю, в якому перебували троє чоловіків віком 45, 59 і 73 роки. Усі вони зазнали поранень внаслідок розбитого скла. Медики надали допомогу на місці та доправили постраждалих до медзакладів.

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