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20 липня 2025, 11:37

На Харківщині дрони атакували цивільних: поранено велосипедиста та пасажирів авто

20 липня 2025, 11:37
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Фото: Національна поліція України
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Російські війська впродовж минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Під вогонь потрапили Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони. Найбільше постраждали мирні мешканці - зафіксовано шість поранених, серед них жінки та літні чоловіки.

У ніч на 20 липня в Ізюмі від ракетного удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та закинуте підприємство. Внаслідок влучання поранено двох жінок віком 50 і 76 років. Одну з них шпиталізували з травмами. У Чугуївському районі, поблизу села Нечволодівка, ворожий ударний дрон типу FPV влучив поруч із чоловіком, який їхав на велосипеді. 42-річного потерпілого госпіталізовано.

Інцидент із застосуванням FPV-дрона також стався в Куп'янську. Безпілотник вдарив по цивільному автомобілю, в якому перебували троє чоловіків віком 45, 59 і 73 роки. Усі вони зазнали поранень внаслідок розбитого скла. Медики надали допомогу на місці та доправили постраждалих до медзакладів.

Раніше повідомлялося, Костянтинівка під обстрілом: росіяни вдарили по будинках дронами та авіабомбами.

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Харківська область обстріли Ізюм Куп'янськ FPV-дрон поранені ракета
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