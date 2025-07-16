Росіяни накрили Нікополь з артилерії: загинула жінка, поранені 5 містян
Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У Нікополі російська армія вбила жінку. До трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який ворог скоїв вранці", — поінформував Сергій Лисак.
Внаслідок цієї атаки поранення дістали п’ятеро людей, двох жінок госпіталізували.
"78-річна поранена — "важка". 69-річна — у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні", — додав очільник ОВА.
Через обстріли у місті пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки.
Нагадаємо, у ніч на 16 липня Кривий Ріг зазнав масованої атаки. По місту одночасно вдарили балістична ракета та 28 дронів-камікадзе типу "шахед". Важке поранення отримав 17-річний хлопець — уламки влучили в черевну порожнину.