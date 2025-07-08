Росіяни б'ють по "швидких": у МОЗ назвали кількість постраждалих медиків та авто

фото: МОЗ

Протягом останніх місяців російські війська дедалі частіше обирають мішенями для терористичних атак об'єкти екстреної медичної допомоги по всій Україні

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Згідно з даними моніторингової групи ДЗ "УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України", у червні – на початку липня поранення отримали 6 медиків. Двоє з них постраждали через удар дрона, спрямованого на медичну бригаду.

Окрім того, 24 автомобілі швидкої допомоги зазнали пошкоджень, які підлягають ремонту, а 2 транспортні засоби знищено повністю.

Щонайменше 6 об'єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані — це адміністративні будівлі, станції швидкої допомоги, пункти базування бригад та гаражі з автівками.

Попри всі виклики, система екстреної медичної допомоги не припиняє роботу: пошкоджені об’єкти переведені в інші пункти базування, а виклики обробляються у повному обсязі, наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок нічної атаки російських військ на столицю пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували на виклики до постраждалих мешканців Києва.