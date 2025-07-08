Росіяни б'ють по "швидких": у МОЗ назвали кількість постраждалих медиків та авто
Протягом останніх місяців російські війська дедалі частіше обирають мішенями для терористичних атак об'єкти екстреної медичної допомоги по всій Україні
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
Згідно з даними моніторингової групи ДЗ "УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України", у червні – на початку липня поранення отримали 6 медиків. Двоє з них постраждали через удар дрона, спрямованого на медичну бригаду.
Окрім того, 24 автомобілі швидкої допомоги зазнали пошкоджень, які підлягають ремонту, а 2 транспортні засоби знищено повністю.
Щонайменше 6 об'єктів інфраструктури були пошкоджені або зруйновані — це адміністративні будівлі, станції швидкої допомоги, пункти базування бригад та гаражі з автівками.
Попри всі виклики, система екстреної медичної допомоги не припиняє роботу: пошкоджені об’єкти переведені в інші пункти базування, а виклики обробляються у повному обсязі, наголосили в МОЗ.
Нагадаємо, 4 липня внаслідок нічної атаки російських військ на столицю пошкоджено п'ять автомобілів швидкої допомоги, які прямували на виклики до постраждалих мешканців Києва.