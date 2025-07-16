Армія РФ атакувала ракетою Очаків: постраждав чоловік
Вчора вдень російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранений мирний житель
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Окупанти атакували Очаків ракетою близько 11:30.
"Внаслідок чого було поранено 69-річного чоловіка. Стан постраждалого на ранок – стабільно середній", — поінформував очільник ОВА.
Через обстріл зафіксовані пошкодження на території двох рекреаційних закладів. Також виникла пожежа сухостою і чагарників на відкритій території.
Віталій Кім додав, що вночі ППО знищила на Миколаївщині сім "шахедів" та дронів-імітаторів.
Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали.
На узбережжі Коблево вибухнула міна: що відомоВсі новини »
16 липня 2025, 11:21Обстріли Харківщини: двоє загиблих та п'ятеро поранених, зруйновані будинки
16 липня 2025, 09:52Атака на Вінницю: для ліквідації масштабних пожеж задіяли спецпотяг та понад 100 вогнеборців
16 липня 2025, 09:05
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ
16 липня 2025, 12:59Оновлення Кабміну: стало відомо, хто може увійти до нового складу уряду
16 липня 2025, 12:29На Львівщині правоохоронці викрили осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ
16 липня 2025, 12:25Окупанти знищують врожай на Донеччині: вже згоріло понад 170 гектарів пшениці
16 липня 2025, 12:05Ще декілька країн ЄС відмовились купувати у США зброю для України
16 липня 2025, 11:38У Києві біля ресторану виявили тіло чоловіка
16 липня 2025, 11:30На Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон: організатор намагався підкупити прикордонника за 10 000 доларів
16 липня 2025, 11:22На узбережжі Коблево вибухнула міна: що відомо
16 липня 2025, 11:21Чергову нелегальну заправку виявили на Волині
16 липня 2025, 11:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом