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16 липня 2025, 12:35

Армія РФ атакувала ракетою Очаків: постраждав чоловік

16 липня 2025, 12:35
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фото: ДСНС України у Миколаївській області
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Вчора вдень російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу поранений мирний житель

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Окупанти атакували Очаків ракетою близько 11:30.

"Внаслідок чого було поранено 69-річного чоловіка. Стан постраждалого на ранок – стабільно середній", — поінформував очільник ОВА.

Через обстріл зафіксовані пошкодження на території двох рекреаційних закладів. Також виникла пожежа сухостою і чагарників на відкритій території.

Віталій Кім додав, що вночі ППО знищила на Миколаївщині сім "шахедів" та дронів-імітаторів.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали.

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Очаків Миколаївська область Віталій Кім ракетний удар війна постраждалий обстріли РФ
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