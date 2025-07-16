На Донеччині окупанти поранили 11 цивільних, — ОВА
За минулу добу, 15 липня, російська армія поранила 11 мирних мешканців Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявними даними, через ворожі удари цивільні постраждали у Родинському, Дружківці, Покровську, Мирнограді, Новоселівці, Гришиному та Рогу.
"За 15 липня росіяни поранили 11 жителів Донеччини", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора війська РФ атакували майже 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців.
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